سباليتي: صلاح والشعراوي نجحا في ضرب دفاعات نابولي

يعتقد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما أن الثنائي محمد صلاح وستيفان الشعراوي كانا أحد أسباب الفوز على نابولي يوم الاثنين.

وانتصر روما على ضيفه نابولي بهدف قاتل في الدقيقة 90 صنعه صلاح وسجله رادجا ناينجولان.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لقد تسبب نابولي في متاعب كبيرة لنا".

وأضاف "لكن صلاح والشعراوي نجحا في ضرب دفاعات نابولي في الشوط الثاني وصنعنا أكثر من فرصة خطيرة".

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واعترف سباليتي أن الحصول على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي يعد أمرا صعبا في ظل منافسة نابولي.

فوز روما في دربي الشمس تسبب في اتساع الفارق بين نابولي ويوفنتوس لـ12 نقطة قبل نهاية الدوري بـ3 جولات، حيث بقى رصيد الأول 73 نقطة، لينتهي أمر تتويج يوفنتوس رسميا، أما روما، فيظل ثالثا بـ71 نقطة.

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