بلاغ سلبى بوجود جسم غريب أسفل كوبرى الهلالى بأسيوط

اشتبه المارة وأصحاب المحلات التجارية وقاطنى شارع الهلال فى جسم غريب أسفل كوبرى الهلالى.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالاشتباه فى جسم غريب أسفل كوبرى الهلال بوسط مدينة أسيوط، بالقرب من محطة السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات لفحص الجسم، وتم عمل كردون حول الجسم محل البلاغ وتبين أن البلاغ سلبى وأنه عبارة عن كيس أسود بداخله علبة زيت فارغه وقطع من أسلاك الكهرباء للإيحاء بأنها قنبلة، تحرر محضر بالواقعة وجار تمشيط المنطقة.