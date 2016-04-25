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خبر في الجول - طولان يستبعد ' ثنائي الزمالك ' من مواجهة الأهلي

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خبر في الجول - طولان يستبعد ' ثنائي الزمالك ' من مواجهة الأهلي خبر في الجول - طولان يستبعد ' ثنائي الزمالك ' من مواجهة الأهلي

استبعد حلمي طولان المدير الفني لسموحة ياسر إبراهيم مدافع الفريق وإبراهيم صلاح نجم الوسط من قائمة الفريق السكندري لمواجهة الأهلي بالجولة 25 للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن استبعاد ياسر إبراهيم جاء بسبب الإصابة، بينما فضّل طولان عدم استدعاء إبراهيم صلاح لقائمة المباراة بسبب عدم تركيزه.

وانتقل الثنائي معارا من الزمالك إلى سموحة ويشاركان باستمرار مع الفريق الذي يحتل الترتيب الرابع برصيد 41 نقطة.

وقال مصدر مقرب من طولان لـFilGoal.com: "المدرب تحدث مع إبراهيم صلاح وطالبه بالتركيز مع سموحة وعدم التفكير في العودة للزمالك إلا بعد انتهاء الموسم".

وأضاف "رأى طولان أن تركيز اللاعب لم يكن في قمته ففضل إبعاده عن المباراة".

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