وزير الطيران المدني يستضيف الجمعية المصرية لشباب الأعمال

استقبل “شريف فتحي”، نوزير الطيران المدني، وفداً من الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة أحمد مشهور، رئيس الجمعية، ومحمد طيره، الأمين العام للجمعية، وعماد فريد رئيس لجنة السياحة والطيران، وأبدى “فتحي” استعداده لدعم المبادرة، لإعادة تأصيل ثقافة العمل في المجتمع المصري، ومواجهة التحديات التي تعوق تطور قوة العمل المصرية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للوطن. وأكد “فتحي” على ضرورة العمل على إيجاد حلول غير نمطية لإعادة معدلات السياحة الي ماكانت عليه، فتعد السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة، وأضاف أن وزارة الطيران لن تدخر أي جهد لدعم الخطط الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة السياحة ووضع حلول قابلة للتنفيذ.

وناقش الطرفان سبل التعاون بغرض تبادل الخبرات في مجال التدريب لتأهيل كوادر بشرية قادرة على تطوير الإطار العام لمفهوم العمالة المصرية بوصفها القاطرة الفعلية للتنمية.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة الطيران المدني والجمعية، لتنشيط السياحة وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، للعمل على تصحيح الصورة الذهنية لدى الجمهور الخارجي من السائحين والأجانب.