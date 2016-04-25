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السيطرة على حريق 10 منازل فى دار السلام بسوهاج دون إصابات

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السيطرة على حريق 10 منازل فى دار السلام بسوهاج دون إصابات السيطرة على حريق 10 منازل فى دار السلام بسوهاج دون إصابات
انتهت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق ضخم بناحية نجع العقارية التابع لقرية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام، حيث امتد الحريق إلى 10 منازل، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بدائرة المركز بعدد من المنازل دون حدوث خسائر بشرية أو نفوق للحيوانات وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق عقب الدفع بــ6 سيارات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، والنقيبان محمود حلمى طلبة، وأحمد ماهر معاونا المباحث، نشوب الحريق بنجع القعارية دائرة المركز، بمنازل فرج . ج . ا، ومحمود . ع، كليب . ع، وضاحى . ع وامتد لــ 6 منازل أخرى.

نتج عن ذلك احتراق كافة المنقولات المنزلية وكميات كبيرة من البوص والغلال وأفلاق النخيل، ولم ينتج عنه أى إصابات أو نفوق للحيوانات، وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بــ6 سيارات، وجار تحرير محضر بالواقعة وحصر التلفيات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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