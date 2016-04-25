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كارمن سليمان تبدأ فقرتها الفنية باحتفال ميدان عابدين بأغنية "عمال تقول كلام"

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كارمن سليمان تبدأ فقرتها الفنية باحتفال ميدان عابدين بأغنية "عمال تقول كلام" كارمن سليمان تبدأ فقرتها الفنية باحتفال ميدان عابدين بأغنية "عمال تقول كلام"
بدأت نجمة "آرب آيدول" كارمن سليمان، فقرتها الفنية خلال الاحتفال الذى ينظمه حزب مستقبل وطن فى ميدان عابدين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وغنت كارمن سليمان "عمال تقول كلام" وسط تفاعل آلاف المشاركين فى الاحتفالية.

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (11)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (12)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (13)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (14)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (15)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (16)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (17)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (18)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (19)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (20)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (21)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (22)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (23)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (27)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (28)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (30)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (31)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (32)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (33)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (34)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (35)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (36)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (37)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (38)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (39)

احتفالات تحرير سيناء بميدان عابدين (40)

المطرب محمد شاهين يغنى "اشهد يا تاريخ" فى الاحتفال الشعبى بميدان عابدين

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بدء الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء أمام قصر عابدين بحضور آلاف المواطنين

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مقاتلات القوات الجوية تحلق فى سماء ميدان عابدين.. والمواطنون: "تحيا مصر"

بوابات إلكترونية وإجراءات أمنية أمام قصر عابدين قبل الاحتفال بـ"تحرير سيناء"

بالفيديو.. "مستقبل وطن" ينقل المواطنين لقصر عابدين احتفالا بعيد تحرير سيناء
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مصر 365

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