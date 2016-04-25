كارمن سليمان تبدأ فقرتها الفنية باحتفال ميدان عابدين بأغنية "عمال تقول كلام"

بدأت نجمة "آرب آيدول" كارمن سليمان، فقرتها الفنية خلال الاحتفال الذى ينظمه حزب مستقبل وطن فى ميدان عابدين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وغنت كارمن سليمان "عمال تقول كلام" وسط تفاعل آلاف المشاركين فى الاحتفالية.

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