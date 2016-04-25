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خطوة واحدة فقط كفيلة بإزالة المكياج عن بشرتك مع Garnier

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خطوة واحدة فقط كفيلة بإزالة المكياج عن بشرتك مع Garnier خطوة واحدة فقط كفيلة بإزالة المكياج عن بشرتك مع Garnier

الإثنين 25-04-2016 16:22

هل سبق أن سمعت عن أسلوب جديد للحصول على بشرة نظيفة تماماً وخالية من أيّ أثر للمكياج؟ إنّه طبعاً المنظّف المائي المزيل للمكياج Micellar Cleansing Water الذي يرتكز على أحدث تكنولوجيا من Garnier. فهذه التقنية تستخدم جزيئات الميسيلار لإزالة آثار المكياج والشوائب من خلال جذبها كالمغناطيس لئلاّ تحتاجي إلى فرك بشرتك لتنظيفها بعمق.
Micellar Cleansing Water منظّف للوجه لطيف وخال من الكحول والبارابين ومتعدّد الوظائف. وهو مناسب لكافّة أنواع البشرة، حتّى تلك الحسّاسة جدّاً. تشتهر تكنولوجيا جزيئات الميسيلار Micellar technology بفعاليتها القصوى، إضافة إلى مراعاتها البشرة. تمّ اختبار هذه التركيبة اللطيفة على البشرة الحساسة، وقد منحت النساء بنسبة 100% وجهاً نظيفاً وخالياً من المكياج، و80% منهنّ بشرة أكثر ارتياحاً.
وفي سياق تعليقها على هذا المستحضر، قالت هيا عبدالسلام، ممثّلة Garnier: "لطالما كانت إزالة المكياج أمراً مزعجاً إذ أنّه علينا استعمال مزيل للمكياج أوّلاً، ثمّ غسل وجهنا، ومع ذلك تبقى بعض آثار للمكياج على بشرتنا. كنت أكره إزالة المكياج إذ أنّه عبارة عن عملية متعبة، تستلزم وقتاً طويلاً وتترك بشرتي جافّة ومتهيّجة. لكن الآن، ومع المنظّف المائي المزيل للمكياج Micellar Cleansing Water أصبح ذلك أسهل بكثير! ففي غمضة عين، بات بإمكاني إزالة المكياج عن بشرتي، وتنظيفها وتلطيفها!"
باعتباره حلاً جديداً شاملاً، لا يزيل Micellar Cleansing Water من Garnier المكياج عن الوجه، والعينين والشفتين فحسب، لا بل يُنظّف بشرتك بعمق ويتركها بنعومة فائقة. وأفضل ما في الأمر أنّ هذا المستحضر الذي يُقدّم في حجم كبير يبلغ 400 مل، يقوم بهذا كلّه في خطوة واحدة سريعة وسهلة! استعمليه على وجهك وعينيك وشفتيك، بدون الحاجة بعد ذلك لغسل هذه التركيبة اللطيفة، وهذا ما يجعله عملياً ومناسباً للغاية.
بعد النجاح الباهر الذي حقّقه Micellar Cleansing Water في أوروبا، تقوم Garnier الآن بطرحه في دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا السياق، تفتخر Garnier بإطلاق هذا الإبتكار الرائع عبر حملة رقمية مع هاشتاج #بغمضة_عين. وكما تقول هيا عبدالسلام عن منظّفها المفضّل: "بعد يوم طويل، دائماً ما أنظّف بشرتي بعمق كونها تتعرّض للعوامل الضارة طوال اليوم. لهذا السبب، أستخدم Micellar Cleansing Water من Garnier لأنّه سهل الاستعمال كما أنّه يمنحني بشرة نظيفة وملطّفة. مع Micellar يزول المكياج بغمضة عين!"

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سيدتي