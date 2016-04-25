جديد من كيلز! الحلّ اللطيف لحماية البشرة الحسّاسة والمعرّضة لحبّ الشباب

نقدّم لك مستحضر Dermatologist Solutions™ Ultra Light Daily UV Defense Mineral Sunscreen SPF50 PA.

بات الصيف على الأبواب... وعندما يصبح النهار أطول، يزداد الحر وتشتدّ أشعّة الشمس، ممّا يجعل الحاجة إلى واقٍ يومي من أشعّة الشمس أمراً ملحّاً. حان الوقت إذاً لاكتشاف أفضل طريقة لحماية بشرتك.

في حين يُجمع خبراء العناية بالبشرة على أنّ الواقي من أشعّة الشمس هو الطريقة الوحيدة لحماية البشرة من التأثيرات الضار لأشعّة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسّطة الموجة، لا يمكن اعتبار ذلك الحلّ الأمثل للبشرة الحساسة المعرّضة لحبّ الشباب. فالفلاتر الكيميائية الموجودة عادةً في التركيبات التقليدية الواقية من أشعة الشمس قد تزيد من حساسية البشرة، ما يسفر عن مشاكل أهمّ بكثير من ظهور مفاجئ لحبّ الشباب أو الشعور بالانزعاج. فإن كانت بشرتك حساسة تجاه الفلاتر الكيميائية الواقية من أشعّة الشمس، فمن المرجح أنك قد تجنّبت استعمال واقٍ من أشعّة الشمس حتّى الآن، ما يؤدّي إلى ظهور العلامات الأولى لتقدّم البشرة في السن، حروق الشمس، أو سرطان الجلد.

يقدّم إليك كيميائيو كيلز اليوم الحلّ المثالي لك: لوشن جديد، يحمي ضدّ طيف واسع من أشعّة الشمس ولا يسبّب التهيّج، ابتكر خصيصاً لذوي البشرة الحساسة والمعرّضة لحبّ الشباب. فمستحضر Dermatologist Solutions ™ Ultra Light Daily UV Defense Mineral Sunscreen SPF50 PA+++ يتألّف من تركيبة خفيفة وفعّالة للغاية تُقدّم على شكل لوشن ملوّن بعض الشيء، مع فلتر أساسه معدني 100%. والنتيجة؟ تحصل البشرة الحساسة والمعرّضة لحبّ الشباب على الحماية الملطّفة التي تحتاج إليها من أشعّة الشمس الضارّة، من دون التسبّب بأيّ تهيّج أو التهاب قد ينتج عن الجزيئات الكيميائية.

لماذا تعتبر الفلاتر المعدنية أفضل للبشرة الحساسة...

على عكس الفلاتر الكيميائية التي تمتصّ أشعّة الشمس فوق البنفسجية قبل بلوغها سطح البشرة، ممّا قد يزيد من حساسية البشرة وتعرّضها لحبّ الشباب، تحمي الفلاتر المعدنية البشرة عبر تشكيل حماية تعكس الأشعّة فوق البنفسجية. يتمتّع Dermatologist Solutions ™ Ultra Light Daily UV Defense Mineral Sunscreen SPF50 PA+++ بقوام سائل، مع ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو فلتر ضدّ أشعة الشمس معدني 100% وصامد للضوء كونه معدناً موجوداً طبيعياً، يعكس الأشعة فوق البنفسجية نظراً إلى مؤشّر الانكسار المرتفع الذي يمتاز به. ولدى جمعه مع الفوائد المضادّة للأكسدة والملطّفة للفيتامين إي في هذا اللوشن، يمنح حماية إضافية من الضرر الذي تسبّبه الجذور الحرّة.

وفي سياق تعليقه على هذا الابتكار الرائد، يقول د. جيوف جينسكي، رئيس مختبر العناية بالبشرة في كيلز: "في تاريخ صنع الواقيات من أشعّة الشمس، كان ابتكار فلاتر معدنيّة يطرح تحدّياً كبيراً نظراً إلى القوام الأبيض الناصع الذي يخلّفه على البشرة. لذا، قرّرنا العمل على تطوير تركيبة جديدة، ندخل فيها النوع المناسب تماماً من الفلاتر المعدنية، أي المثالي لعكس الأشعّة فوق البنفسجية ونشرها. ولقد قمنا بتجنّب مجموعة الفلاتر الفاتحة جدّاً، لتوفير حماية عالية من دون تغليف البشرة بقوام أبيض. ثمّ أضيفت الجزيئات الملوّنة المعدنية لتعزيز الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى لون خفيف يناسب كافّة ألوان البشرة لتحسين إطلالتها.