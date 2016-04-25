أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طعم ومفيد وعلى أد الإيد.. كوباية حمص الشام تحميك من أخطر 10 أمراض

Google+ Print
طعم ومفيد وعلى أد الإيد.. كوباية حمص الشام تحميك من أخطر 10 أمراض طعم ومفيد وعلى أد الإيد.. كوباية حمص الشام تحميك من أخطر 10 أمراض
حمص الشام من الأطعمة الرائعة التى لا يختلف اثنان على مذاقها الرائع، ويتمتع فى الوقت نفسه بفوائد صحية كثيرة، فضلا عن سعره المنخفض نسبيا.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لحمص الشام، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، وتشمل:

فوائد حمص الشام


>1.أثبتت الأبحاث أن تناول حمص الشام يساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكر من النوع الأول والثانى.

2.الحمص غنى بالحديد والكالسيوم والفوسفات والماغنسيوم والمنجنيز والزنك وفيتامين "ك"، وهى جميعا عناصر ضرورية لصحة العظام، ولذا تساهم فى تعزيز صحتها وتقويتها وتقلل من خطر إصابتها بالكسور.

3.يساهم حمص الشام فى خفض ضغط الدم لأنه غنى بالبوتاسيوم، كما أنه يحتوى على مستويات قليلة جدا من الصوديوم.

4.الحمص لا يحتوى على الكولسترول، كما أنه غنى بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين "ج" وفيتامين "ب6"، وهو ما يجعله يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5.غنى بالسيلينيوم وهو يساهم فى الحد من الالتهابات ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.

6.يقلل الحمص مستويات الكولسترول الضار "ldl" التى ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

7.غنى بمادة الكولين التى تساهم فى الحد من الالتهابات، كما تعزز النوم بشكل صحى وتحسن حركة العضلات والقدرة على التعلم وتعالج النسيان.

8.يحسن عملية الهضم ويقى من الإصابة بالإمساك لأنه غنى بالألياف النباتية.

9.يساهم الحمص فى تعزيز الشعور بالشبع سريعا، وبالتالى يساعد فى التخلص من الوزن الزائد.

موضوعات متعلقة..


>- بطاطا وفول وبيض أحسن من الأدوية.. احم نفسك من أخطر 10 أمراض بالأكل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365