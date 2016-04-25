طعم ومفيد وعلى أد الإيد.. كوباية حمص الشام تحميك من أخطر 10 أمراض

حمص الشام من الأطعمة الرائعة التى لا يختلف اثنان على مذاقها الرائع، ويتمتع فى الوقت نفسه بفوائد صحية كثيرة، فضلا عن سعره المنخفض نسبيا.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لحمص الشام، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، وتشمل:

فوائد حمص الشام

>1.أثبتت الأبحاث أن تناول حمص الشام يساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكر من النوع الأول والثانى.

2.الحمص غنى بالحديد والكالسيوم والفوسفات والماغنسيوم والمنجنيز والزنك وفيتامين "ك"، وهى جميعا عناصر ضرورية لصحة العظام، ولذا تساهم فى تعزيز صحتها وتقويتها وتقلل من خطر إصابتها بالكسور.

3.يساهم حمص الشام فى خفض ضغط الدم لأنه غنى بالبوتاسيوم، كما أنه يحتوى على مستويات قليلة جدا من الصوديوم.

4.الحمص لا يحتوى على الكولسترول، كما أنه غنى بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين "ج" وفيتامين "ب6"، وهو ما يجعله يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5.غنى بالسيلينيوم وهو يساهم فى الحد من الالتهابات ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.

6.يقلل الحمص مستويات الكولسترول الضار "ldl" التى ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

7.غنى بمادة الكولين التى تساهم فى الحد من الالتهابات، كما تعزز النوم بشكل صحى وتحسن حركة العضلات والقدرة على التعلم وتعالج النسيان.

8.يحسن عملية الهضم ويقى من الإصابة بالإمساك لأنه غنى بالألياف النباتية.

9.يساهم الحمص فى تعزيز الشعور بالشبع سريعا، وبالتالى يساعد فى التخلص من الوزن الزائد.

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