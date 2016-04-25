أستاذ علاج أورام تحذر الفتيات من تناول الهرمونات لعلاقتها بالسرطان

أكدت الدكتورة لبنى عز العرب - أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية لعلاج الأورام - أن السمنة وزيادة الوزن من أهم أسباب حدوث الأورام كما أقرت منظمة الصحة العالمية، خاصة السيدات، لأن الدهون تكون مصدر الاستروجين المسبب لسرطان الثدى.

وأوضحت أن الفيروسات خاصة الكبدية لها علاقة مباشرة بسرطان الكبد، مشيرة إلى أنه مع وجود أدوية لعلاج هذه الفيروسات يمكن الوقاية من الأورام، وحذرت أستاذ الأورام من الإسراف فى تعاطى الهرمونات للبنات والسيدات كهرمونات تعويضية، موضحة أن الوقاية خير من العلاج.

وقالت أستاذ علاج الأورام إنه سيتم عرض ذلك خلال ندوة ينظمها قسم علاج الأورام بطب عين شمس، مؤكدة أن الندوة ستكون تثقيفية طبية عن الأورام وكيفية الوقاية منها بحضور حوالى 700 طالبة، فى إطار حملة التوعية التى يقوم بها قسم علاج الأورام بطب عين شمس.

وقالت الدكتور لبنى عز العرب إن الندوة تهدف للتوعية بالأورام والفرق بين الورم الحميد والخبيث، وما هى أهم الأسباب المباشرة وغير المباشره للأورام وعلاقة الجينات الوراثية بالسرطان، كما حدث مع أنجيلينا جولى، وكيفية الوقاية من الأورام سواء بالاكتشاف المبكر كما يحدث فى سرطان الثدى، مؤكدة أنه يوجد عيادة للاكتشاف المبكر لأورام الثدى فى قسم علاج الأورام بطب عين شمس تستقبل السيدات لعمل الفحوصات اللازمة بسعر رمزى مدعم، وبعض النصائح الواجب اتباعها من الابتعاد عن اللحوم المصنعة لما لها من تأثير ضار بالصحة.

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