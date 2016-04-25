دبي عاصمة الابداع العربي لعام 2016

اختار اتحاد المبدعين العرب رسميا و لأول مرة إمارة دبي عاصمة للإبداع العربي لعام 2016 -2017 .

كما منح الاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وسام التفرد في الإبداع تقديرا لجهود سموه في الارتقاء بإمارة دبي لتكون فخرا لدولة الإمارات العربية المتحدة وللوطن العربي أجمع وتشجيعا للإبداع والمبدعين العرب.

ونسبت " وكالة أنباء الشرق الأوسط " إلى الإذاعي أحمد نور رئيس الاتحاد إن المجلس الأعلى للاتحاد أوكل الاختيار النهائي للجنة المكونة من أكبر أساتذة الإعلام والفنون برئاسة الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة وأستاذ الإعلام الدولي ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق والتي اختارت بالإجماع إمارة دبي لتكون رسميا أول عاصمة للإبداع العربي .

وأشار إلى أن الاختيار جاء بعد التصفية الاولي والتي اختارت أربع مدن عربية من 22 دولة هي دبي والكويت والرباط والمنامة .. منوها إلى اللجنة أنهت ترشيحاتها باختيار دبي بالاجماع .

ولفت إلى أن لقب عاصمة الإبدع العربي الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب كتقليد سنوي في خطوة هى الأولى من نوعها جاء ليثمن هذه العواصم العربية ودور قادتها الذين يدفعون عجلة التنمية والإبداع مواكبة للتطور العالمي وبث روح التنافس بين الدول العربية للارتقاء بالمستوي الإبداعي بين أبنائها وخلق جيل قادر على الابتكار والتميز ومجابهة التطور الرهيب الذي يمر به العالم أجمع .. مشيرا إلى أن عاصمة الابداع العربي تبدأ في أول يونيو 2016 وتنتهي في نهاية مايو 2017 .

ونوه رئيس الاتحاد إلى أنه بعد اختيار وتتويج دبي عاصمة للإبداع العربي سيقام خلال العام الجاري العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والملتقيات الفكرية والندوات ومسابقات وورش عملية في مختلف أنماط الإبداع وتكريم الرموز أصحاب البصمة الفعالة والمؤثرة من أبناء العاصمة.