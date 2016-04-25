الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و29 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و52 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 36 23 60 10 .

> دبي 35 24 50 15 .

> الشارقة 36 20 55 15.

> عجمان 35 23 55 15.

> أم القيوين 35 21 60 15 .

> رأس الخيمة 36 19 60 10 .

> الفجيرة 35 27 70 20.

> العين 37 23 50 10 .

> ليوا 38 22 60 10 .

> الرويس 35 23 70 15 .

> السلع 35 23 75 20.

> دلما 34 24 85 25 .

> طنب الصغرى 33 25 80 30 .

> طنب الكبرى 33 25 80 30 .

> أبوموسى 34 24 70 25.