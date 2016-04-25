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حاكم دبى مشيدا برؤية السعودية 2030: مليئة بالطموح والأمل للمنطقة بأكملها

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حاكم دبى مشيدا برؤية السعودية 2030: مليئة بالطموح والأمل للمنطقة بأكملها حاكم دبى مشيدا برؤية السعودية 2030: مليئة بالطموح والأمل للمنطقة بأكملها
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أن إطلاق رؤيتها لعام 2030، مليئة بالأمل والطموح للمنطقة بأكملها.

وكتب "بن راشد" عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تابعت باهتمام مثل غيرى إطلاق رؤية السعودية 2030 اليوم، رؤية مليئة بالطموح والأمل للمملكة وللمنطقة، وقيادة شابة ستفاجئ العالم بإنجازاتها".

وأضاف بن راشد: "تفاؤلنا وفرحنا برؤية السعودية 2030 هو فرح بمستقبل جديد لمنطقتنا وتفاؤل بتجديد حضارى لأمتنا العربية نحو استغلال أمثل لطاقاتها ومواردها وشبابها".

حاكم-دبى-مشيدا-برؤية-السعودية-2030-(1)

حاكم-دبى-مشيدا-برؤية-السعودية-2030-(2)


>الأمير محمد بن سلمان يكشف رؤية السعودية 2030: تمثل أهداف المملكة فى التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.. الرياض تمتلك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد.. وجسر الملك سلمان أهم معبر برى فى العالم

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