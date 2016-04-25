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ولد الشيخ: تحسن ملحوظ فى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية فى اليمن

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ولد الشيخ: تحسن ملحوظ فى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية فى اليمن ولد الشيخ: تحسن ملحوظ فى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية فى اليمن

>أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن ارتياحه للتحسن الملحوظ فى تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبى الحالى للوضع الأمنى فى اليمن.

وأشار بيان صادر عن الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، أن التقارير الواردة تفيد بحدوث تحسن ملحوظ والتزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية، مضيفا أن لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع اللجان المحلية من أجل ضمان سلامة وأمن اليمنيين.

ولفت البيان إلى أن التوصيات التى صدرت البارحة وجهود ممثلى الوفدين اللذين كُلفا بمتابعة تثبيت وقف الأعمال القتالية فى المشاورات ستساهم فى استقرار الوضع الأمني.. وفى هذه الأجواء، بدأ المبعوث الخاص سلسلة مشاورات مع رؤساء الوفود تطرقت إلى مواضيع أساسية تتعلق بمضمون الإطار العام الذى تقترحه الأمم المتحدة والذى يوضح هيكلية وإطار العمل فى الأيام القليلة المقبلة.

وفى هذا الإطار، عقد مبعوث الأمم المتحدة أيضا اجتماعا مع ممثلى الوفود اليمنية كل على حدة فى محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية إزاء مختلف القضايا التى شهدت تباينا فى وجهات النظر خلال جلسات مشاورات السلام التى تستضيفها الكويت منذ يوم الخميس الماضى برعاية الأمم المتحدة.

وكانت جلسات المشاورات التى عقدت أمس الأحد بين القوى السياسة اليمنية الممثلة فى اليمنية وحركة أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام قد ركزت على بند تثبيت وقف إطلاق النار فى اليمن بشكل شامل وهو البند الذى احتل الصدارة فى المناقشات.

كما استعرضت نتائج لجنة التهدئة الثنائية التى تم تشكيلها أخيرا لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار بالتواصل مع اللجان المحلية والأطراف المعنية، إضافة إلى بحث تقرير قدم من أعضاء اللجنة الثنائية حول أبرز المعوقات التى تعترض سير الأعمال والمقترحات اللازمة لتجاوزها بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها على أكمل وجه وصولا إلى تثبيت كامل وشامل لوقف إطلاق النار.
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مصر 365

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