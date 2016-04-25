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السيطرة على حريق بشارع النبوى المهندس فى الوادى الجديد

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السيطرة على حريق بشارع النبوى المهندس فى الوادى الجديد السيطرة على حريق بشارع النبوى المهندس فى الوادى الجديد
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية فى شارع النبوى المهندس بميدان السلام، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، قامتا بالتعامل مع الحريق، وإخماده، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية بشارع النبوى المهندس، وتم الدفع بوحدات الإطفاء بقيادة العقيد أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، التى تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.


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