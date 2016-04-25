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إعدام طن مواد غذائية فاسدة بسوهاج

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إعدام طن مواد غذائية فاسدة بسوهاج إعدام طن مواد غذائية فاسدة بسوهاج

أرشيفية

قررت النيابة العامة بمركز طما بسوهاج، اعدام حوالي طن من المواد الغذائية الفاسدة.

وتم تكليف مباحث وإدارة التموين بطما ومفتشي الأغذية التابعين لإدارة طما الصحية، باعدام 450 كيلو جرام ملوحة فاسدة، و180 كيلو جرام زبيب فاسد، وإعدام 230 كيلو كبده غير صالحه للاستهلاك الادمى، و79 كرتونة خل.

وقال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن تلك الحملات تأتي في إطار الاستعداد لأعياد الربيع واستقبال شهر رمضان المعظم، حفاظا على صحة المواطن السوهاجي، واستمرارا لتنفيذ تعليمات الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج بشأن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية.

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