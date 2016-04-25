أخبار الأردن اليوم.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أخبار الأردن اليوم

تناولت أخبار الأردن اليوم تحذير الحكومة الأردنية من التداعيات الخطيرة، لاقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى، واعتبر وزير الدولة الأردنى ممارسات الاحتلال الإسرائيلى انتهاكات بحق المصلين.>حذّرت الحكومة الأردنية من التداعيات الخطيرة، لاقتحام مجموعات من المستوطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، الأحد.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومنى، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من انتهاكات بحق المصلين في المسجد الاقصى والحرم القدسي، هو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، محذرًا من أن هذه ممارسات ستودي إلى عواقب خطيرة.

أخبار الأردن اليوم

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