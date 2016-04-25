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أخبار الأردن اليوم.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

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أخبار الأردن اليوم.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى أخبار الأردن اليوم.. الأردن يحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
تناولت أخبار الأردن اليوم تحذير الأردنية من التداعيات الخطيرة، لاقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى، واعتبر وزير الدولة الأردنى ممارسات الاحتلال الإسرائيلى انتهاكات بحق المصلين.

أخبار الأردن اليوم


>حذّرت الحكومة الأردنية من التداعيات الخطيرة، لاقتحام مجموعات من المستوطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، الأحد.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومنى، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من انتهاكات بحق المصلين في المسجد الاقصى والحرم القدسي، هو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، محذرًا من أن هذه ممارسات ستودي إلى عواقب خطيرة.

أخبار الأردن اليوم


>بينما خيم أجواء الحزن والألم على الدورة الـ15 لمهرجان الشعر العربى التى انطلقت أمس، فى مدينة الرمثا (شمالى الأردن)، ويشارك فيها شعراء من سوريا، وفلسطين، والعراق، ولبنان، وقطر، إضافة إلى الأردن. واتسمت معظم القصائد الشعرية التى ألقيت فى اليوم الأول للمهرجان بطابع الحزن والألم، إذ لم تخلُ أبيات ناظميها من الحديث عن هموم ومعاناة الشعوب العربية على خلفية ما تشهده عدة أقطار عربية من اضطرابات وأزمات.

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