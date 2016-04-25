اتباع نظام غذائى أم ممارسة الرياضة.. اعرف أيهما أفضل لصحتك

يحاول الكثيرون التخلص من الوزن الزائد باتباع أنظمة غذائية أو بممارسة الرياضة، وأحيانا يكتفى البعض بإحدى الوسيلتين، أو يتساءل أيهما أفضل لتحقيق الهدف مع المحافظة على الصحة.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن البقاء فى صحة جيدة يكون باتباع نظام غذائى أو ممارسة الرياضة، لكن من المهم معرفة الوقت المناسب لكل منهما، لأن هناك بعض الأشخاص يقومون بتجويع أنفسهم تحت مسمى أنهم يتبعون نظام غذائى، ويعتقدون أنهم يعيشون نمط حياة صحيا، وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص يعتقدون أنه من الممكن أن يأكلوا أى شىء، طالما يمارسون الرياضة لحرق السعرات الحرارية الإضافية بالجسم.

وأشار التقرير إلى أنه للحصول على مستويات أفضل للطاقة يجب المحافظة على مستويات السكر فى الدم منضبطة، كما أن النظام الغذائى يلعب دورا رئيسيا وتناول الأطعمة المناسبة فى الوقت المناسب تساعد على انتظام مستويات السكر فى الدم، ويحافظ على مستويات الطاقة مستقرة.

وتابع التقرير أنه إذا كنت تعانى من زيادة فى الوزن وعرضة لمخاطر القلب الوعائية، فإن ممارسة الرياضة أمر لا مفر منه، لأن عدم ممارسة النشاط البدنى لا يجعل قلبك صحيا، ومن المهم تجنب تناول الأطعمة غير الصحية.

وأوضح التقرير أن ممارسة الرياضة تلعب دورا كبيرا فى التأثير على المخ وجعله أكثر نشاطا، كما أن الأشخاص النشيطين يكونوا أكثر قدرة على التركيز بشكل أفضل، وأيضا بعض الأطعمة تساعد فى الحفاظ على نشاط المخ، مضيفا أن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تحسين الرغبة الجنسية وتعزيزها دون ممارسة للتمرينات الرياضية.

وذكر التقرير أن ممارسة الرياضة تجعل الحالة المزاجية أفضل، حيث تطلق هرمون الأندروفين الذى يعمل على تعزيز الحالة المزاجية، وهناك بعض الأطعمة التى تحسن الحالة المزاجية مثل الشوكولاتة الداكنة.

تعرف على أفضل وسيلة لعلاج مرض السكر بالغذاء

>