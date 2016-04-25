محمد بن راشد يزور محمد بن زايد بمجلس سموه بقصر البحر

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس سموه في قصر البحر في العاصمة أبوظبي ورافقه في الزيارة ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد تجاذب سموهما أطراف الحديث حول عدد من القضايا الوطنية والتنموية ذات العلاقة بتوفير سبل العيش الكريم والسعادة والاستقرار الاجتماعي لكل مواطن ومواطنة على امتداد مساحة دولتنا الحبيبة.

وتطرق الحديث بين سموهما إلى مستقبل الشباب والأخذ بيدهم ودعمهم في مواصلة التحصيل العلمي والتقني وتوفير المساحة اللازمة لهم لصقل مواهبهم واستثمار طاقاتهم الشابة في خدمة وطنهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم المنشود.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

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