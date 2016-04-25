محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات وتكافل وكرامة لـ 12 مواطنا

استمع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، لمطالب المواطنين، وأعطى توجيهاته بصرف إعانات عاجلة، وتكافل وكرامة، لـ 12 مواطنًا.

كما وجه محافظ أسوان، مدير عام الصحة، بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة، لأحد الشباب من حديثى التخرج، الذى يعانى من مرض الروماتيد، ولا يستطيع تحمل تكلفة علاجه، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، لتحمل تكلفة علاج إحدى الحالات، والمصاب بفيروس سى، ولديه تضخم فى الكبد، ويحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الطحال.

كما أعطى مجدى حجازى، توجيهاته بتحويل 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، لإدراجهم ضمن نسبة الـ 5 % مع إعطاء الأسبقية لهم فى التشغيل مستقبليًا، بجانب إدراج 9 طلبات بلجنة الإسكان لترشيحهم للحصول على وحدات سكنية ضمن مساكن الأولى بالرعاية بعد الدراسة والبحث الاجتماعى، مراعاة لظروفهم المعيشية، وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم.

ووجه حجازى السكرتير العام المساعد باحتساب الأقساط المتأخرة الخاصة بالوحدة السكنية لإحدى الحالات ضمن الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تقسيطها، بواقع 33 جنيهًا شهريًا على أن يضاف ذلك للقسط الشهرى للوحدة بواقع 67 جنيهًا وذلك مراعاة لظروفها المعيشية.

وكلف محافظ أسوان مديرية الإسكان، بإيفاد لجنة هندسية لمعاينة منزل مواطنه بنصر النوبة، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له، كما وجه مدير الاستثمار ببحث طلب إحدى الحالات وتقديم التسهيلات لها لتنفيذ مشروعها ضمن مبادرة مشروعك.

وفى نفس السياق أعطى مجدى حجازى توجيهاته لإدارج 13 طلبًا من الشباب لتوفير فرص عمل لهم ضمن مشروع محطات الطاقة الشمسية ببنبان، وأيضاً المجمع الجديد المزمع إنشاؤه للهيئة العامة للاستثمار.

وكلف حجازى رئيس مدينة أسوان لإدراج حالتين لتخصيص سويقات لهم، وأيضاً كلف محافظ أسوان رئيس مدينة ومركز كوم أمبو بدراسة موقف منزل لإحدى الحالات لمنحها التراخيص اللازمة لتركيب المرافق المختلفة من مياه شرب وكهرباء .

فى نفس اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، وبعد تقديم بعض المواطنين لطلبات ترخيص لميكروباصات سيرفيس جديدة، وتحديد خطوط سير لهم، كشف محافظ أسوان عن أنه قام بتكليف إدارة المرور بإعداد حصر شامل وقاعدة بيانات بعدد السيارات المطلوب ترخيصها، وفى المقابل خطوط السير التى تحتاج إلى خدمة السيرفيس لنقل الركاب وخاصة بالمناطق النائية والأحياء السكنية المختلفة.

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