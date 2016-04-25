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بالصور.. بدء احتفالية الأحزاب السكندرية بغناء أوبريت"وطنى حبيبى" بسيدى جابر

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بالصور.. بدء احتفالية الأحزاب السكندرية بغناء أوبريت"وطنى حبيبى" بسيدى جابر بالصور.. بدء احتفالية الأحزاب السكندرية بغناء أوبريت"وطنى حبيبى" بسيدى جابر
بدأت منذ قليل الاحتفالية التى ينظمها حزب حماة الوطن، وأحزاب الكتلة السكندرية بالإسكندرية، بمناسبة الذكرى الـ 34 لعيد تحرير سيناء، على منصة أقيمت بميدان سيدى جابر، وشهد الميدان احتشاد العشرات من المواطنين للمشاركة فى الاحتفالية، ورفعوا أعلام ، وسط أجواء احتفالية بدأت بغناء فريق الكورال أوبريت "وطنى حبيبى".

من جهة أخرى، شهد ميدان سيدى جابر، تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط الميدان، من قوات الأمن وسط هتاف المواطنين "تحيا مصر".

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (1)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (2)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (3)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (4)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (5)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (6)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (7)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (8)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (9)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (10)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (11)

احتفالات القائد ابراهيم ذكرى تحرير سيناء (12)


>- بالصور.. سيارات الشرطة تشارك باحتفالات تحرير سيناء بالقائد إبراهيم
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