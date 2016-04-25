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تقرير في الجول - محطات محورية في مسيرة يوفنتوس الملحمية نحو اللقب الخامس على التوالي

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تقرير في الجول - محطات محورية في مسيرة يوفنتوس الملحمية نحو اللقب الخامس على التوالي تقرير في الجول - محطات محورية في مسيرة يوفنتوس الملحمية نحو اللقب الخامس على التوالي

عاد باسم مرسي مهاجم الزمالك للظهور في قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة حرس الحدود يوم الثلاثاء في الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك منافسه حرس الحدود في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 25 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة ظهور باسم مرسي فيها لأول مرة عقب نهاية أزمته مع الزمالك واعتذاره للجهاز الفني للفريق.

كما عاد مصطفى فتحي للظهور في قائمة الزمالك للمرة الأولى عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها منذ انضمامه لمعسكر منتخب لمواجهة نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

واستبعد من القائمة كل من أحمد الشناوي وأحمد دويدار وعمر جابر للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك التي ضمت 18 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد أبو جبل

في الدفاع: علي جبر- محمد كوفي- أحمد توفيق- محمد عادل جمعة- حمادة طلبة- حازم إمام

في الوسط: إبراهيم عبد الخالق- طارق حامد- معروف يوسف- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حمودي- محمد إبراهيم- مصطفى فتحي

في الهجوم: باسم مرسي- إيمانويل مايوكا

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