920.8 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مارس

قامت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية بالإفراج عن 9824 سيارة (ملاكي) من مناشىء وموديلات وسعات مختلفة خلال مارس الماضي بقيمة بلغت 920 مليونا و820 ألفا و608 جنيهات.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك – وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الرسوم الجمركية لتلك السيارات بلغت 235 مليونا و459 ألفا و905 جنيهات، فيما بلغ رسم التنمية 40 مليونا و866 ألفا و615 جنيها.

وأضاف المصدر، أن رسوم الضرائب على المبيعات بلغت نحو 177 مليونا و404 آلاف و109 جنيهات، كما بلغت قيمة الإعفاءات على هذه السيارات 141 مليونا و100 ألف و51 جنيها.