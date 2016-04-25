الملكة رانيا تزور مخيم للاجئين فى اليونان وتطالب بدعم المنظمات الإنسانية

زارت الملكة رانيا العبد لله، زوجة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مخيم كارا تيبى للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية، مشددة على ضرورة إيجاد حل جماعى فعال لمواجهة أزمة اللاجئين، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم المنظمات الإنسانية التى تدعم اللاجئين.

وقالت ملكة الأردن، فى سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "نحن بحاجة إلى حل جماعى وفعال لمواجهة أزمة اللاجئين، حل يتمثل فى مقاسمة الأعباء وليس تحويلها على الآخرين - فى مخيم كارا تيبى للاجئين فى ليسبوس"، مضيفة "مسئولية أزمة اللاجئين يجب ألا توزع وفقًا للجغرافيا والحدود، فهى أكبر من أن تتحملها دولة واحدة أو منطقة واحدة فقط".

وأكدت الملكة رانيا، أنه يجب التفكير فى أزمة اللاجئين بصورة إنسانية لأنها تتعلق بأرواح أشخاص حقيقيين وليست بالحدود الجغرافية، واستمرت "على المجتمع الدولى أن يجد حلولاً وبدائل شرعية للهجرة الآمنة، وعلينا إيجاد حلول مستدامة لمواجهة أزمة اللاجئين"، مستطردة "عند الاستماع لقصص معاناة اللاجئين لا يمكنك معرفة أى واحدة منهم هى الأصعب والأكثر مرارة، فكل قصة تحمل معها مأساة حقيقية لا يمكن تخيلها".

واختتمت ملكة الأردن تغريداتها: "يجب على المجتمع الدولى دعم المنظمات الإنسانية التى تساعد اللاجئين؛ كلجنة الإنقاذ الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين".

وتأتى زيارة الملكة رانيا بعد تلك التى قام بها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للمسيحيين الكاثوليك الأسبوع الماضى، للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين العالقين هناك.

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