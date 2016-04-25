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أهالى قرية بأسوط يشكون التعدى على مقابرهم ويطالبون بتدخل الجهات المعنية

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أهالى قرية بأسوط يشكون التعدى على مقابرهم ويطالبون بتدخل الجهات المعنية أهالى قرية بأسوط يشكون التعدى على مقابرهم ويطالبون بتدخل الجهات المعنية
اشتكى عدد من أهالى قرية التتالية التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط من قيام عدد من أهالى قرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية، بالتعدى على مساحة من الأرض وبعض المقابر الخاصة بدفن موتاهم.

وقال الأهالى أن هناك قطعة فاصلة بين القريتين يستخدمها أهالى قرية التتالية لدفن الموتى، وهى معروفة منذ القدم، وهناك أوراق ملكية تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، ومنذ عشرات السنين ونحن نقوم بدفن موتنا فى هذه المقابر.

وأشار الأهالى إلى أن الخلاف الدائم على هذه الأرض قد يتسبب فى فتنة، خاصة أن المقابر المتعدى عليها تخص المسيحين من أهالى قرية التتالية، وأضاف الأهالى أن الأمن ألقى القبض على 8 أشخاص من أهالى التتالية، مطالبين بسرعة التدخل لحل المشكلة قبل تفاقمها.

وقال مصدر أمنى لـ "اليوم السابع" أن المشكلة عبارة عن خلاف قديم بين القريتين على مساحة تقدر 400 متر فاصلة بين القريتين، وهذا الخلاف يتسبب فى مناوشات بين الحين والآخر، وآخرها اتهام عدد من أهالى قرية عرب التتالية لآخرين من قرية التتالية بإشعال النيران فى الخوص والمخلفات الزراعية الخاصة بهم، ومنعا لحدوث اشتباكات أو تفاقم المشكلة، ضبطت مديرية أمن اسيوط عددا من الطرفين وجعلتهم يوقعون على تعهدات بعدم تعرض كل طرف للآخر، وخاصة أن هناك قضايا مرفوعة فى المحاكم بين الطرفين لإثبات الملكية، وأنه على الطرفين الالتزام لحين صدور قرار المحكمة.


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