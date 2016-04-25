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بالصور.. إعدام 450 كيلو ملوحة و230 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

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بالصور.. إعدام 450 كيلو ملوحة و230 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بسوهاج بالصور.. إعدام 450 كيلو ملوحة و230 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بسوهاج
فى إطار الاستعداد لأعياد الربيع واستقبال شهر رمضان المعظم، وحفاظا على صحة المواطن السوهاجى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بتنفيذ قرار النيابة بمصادرة وإعدام السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وقد تم إعدام 450 كيلو جرام ملوحة فاسدة، و180 كيلو جرام زبيب فاسد، وإعدام عدد 230 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و79 كرتونة خل.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بشأن مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مباحث وإدارة التموين بطما ومفتشى الأغذية التابعين لإدارة طما الصحية.
>ملوحه (1)

ملوحه (2)

ملوحه (3)

ملوحه (4)

ملوحه (5)


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