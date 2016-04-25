القبض على عاطل هارب من 10 أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 10 أحكام قضائية فى أبوصوير بالإسماعيلية.

كان قد تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد القبض على المتهم "مدحت. م. أ" 35 سنة عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى (10) أحكام قضائية بتهم "تبديد" والمقضى فيها بالحبس لمدة 4 سنوات.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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