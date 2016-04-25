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ضبط 120 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين بالمنيا

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ضبط 120 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين بالمنيا ضبط 120 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث المخدرات بالمنيا من ضبط عاطلين بحوزتهما 120 ألف قرص مخدر داخل سيارة ربع نقل.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتم عمل كمين ثابت للسيارة المستهدفة، وبالفعل تم ضبط سيارة ربع نقل تحمل رقم ى د أ 5826 محملة بـ120 ألف قرص ترامادول كانت متجهة من جنوب المنيا إلى شمالها عند المحيط الغربى بمركز أبوقرقاص، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث المخدرات بالمنيا من ضبط العاطلين.

كانت معلومات قد وردت لمباحث المخدرات عن قيام كل من "نجاح .ع"، سائق مقيم بأسيوط، و"عبد السلام. ا"، عاطل مقيم بقرية دلجا بديرمواس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم عرضهما على النيابة المختصة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.


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