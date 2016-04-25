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محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة عيد تحرير سيناء

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محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة عيد تحرير سيناء محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة عيد تحرير سيناء
قام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى رئيس المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

فيما أرسل محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أعرب خلالها عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق لمصر ودعم مسيرة التنمية والعطاء.

وأوضح ياسر الدسوقى أن تحرير سيناء يعد من أعظم نتائج نصر أكتوبر المجيد الذى قدم فيه أبناء البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء القوات المسلحة فى الذكرى الرابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية وشعبنا الوفى بالخير والتقدم والازدهار وأن يحفظ الله القوات المسلحة درعًا واقيًا يصون أمن وسلامة الوطن من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات.

يذكر أن عيد تحرير سيناء يوافق 25 إبريل من كل عام وهو اليوم الذى استردت فيه مصر سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها.
>محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول (1)

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول (2)

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول (3)

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول


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