بعد دخول والدتها المستشفى أصالة: الله ما يحزّن قلوبكم على غالي

خضعت والدة الفنانتين أصالة وريم نصري لعملية جراحية تكللت بالنجاح، ولكن لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وفيما نشر أنس واصالة نصري صورتين لوالدتهما، وهما معها في المستشفى، إكتفت ريم نصري بنشر صورة قديمة لها تجمعها بوالدتها ودعت "الفانز" للدعاء لوالدتها بالشفاء، وذلك في نفس الوقت الذي نشر فيه أنس وأصالة الخبر عبر صفحتهما الخاصة على "إنستغرام" مما يعني أن ريم نصري التي تقيم في بيروت تتواصل مع أفراد عائلتها في مصر.

والدة أنس واصالة وريم الآن بخير والعملية تكللت بالنجاح، هذا ما أكدته أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، شاكرة الفانز على دعواتهم، حيث كتبت "ألف شكر على دعواتكم، والله أكرمنا وماما طلعت من غرفة العمليّات بالسلامة، الله ما يحزّن قلوبكم على غالي".

يشار الى أن والدة أصالة وريم وأنس نصري، كانت قد دخلت المستشفى في شهر أيلول\سبتمبر الماضي، وخضعت لبعض الفحوصات الطبية.