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ليوناردو دي كابريومن بين شخصيات غلاف "تايم" لهذا العام

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الإثنين 25-04-2016 15:54

وقع اختيار مجلة "تايم" الأمريكية على النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo Dicaprio، الذي فاز مؤخراً بأول جائزة أوسكار له، ليكون من بين الشخصيات المؤثرة الذين يتصدرون غلاف المجلة هذا العام.
وتختار مجلة "تايم" الأمريكية أكثر من 100 شخصية مؤثرة، إلا أن عدداً قليلاً منهم يتصدرون غلاف المجلة، ومن بين المشاهير الذين سيحتلون غلاف المجلة هذا العام: مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج Nicki Minaj والممثلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ومؤسس موقع "فيس بوك" مارك زوكربرج Mark Zuckerberg وزوجته.
يذكر أن النجم ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 41 عاماً ألقى خطاباً بمقر الأمم المتحدة على هامش التوقيع على اتفاقية باريس للتغيرات المناخية منذ أيام أعرب فيه عن قلقه من تغيرات المناخ التي تحدث حول العالم.

 

 

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