أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اتهام عمرو دياب بسرقة أغنية من حسام حبيب

Google+ Print

الإثنين 25-04-2016 15:55

القاهرة_مروة عبد الفضيل

فوجىء صحافيون مصريون ببيان مجهول المصدر يصلهم عبر بريدهم الإلكتروني، يتّهم الفنان بخطف أغنية من الفنان حسام حبيب.
وقد جاء في البيان "كعادته الدائمة مع اقتراب ألبوم نجمه المفضل وصديقه عمرو دياب، يجتمع حسام حبيب مع أصدقائه للاستمتاع بالألبوم الجديد ولكن بالأمس كانت الصدمة لحسام وهو يستمع إلي سيمبيل الألبوم، وإذا به يستمع لأغنية خاصة به وهي متواجدة بالفعل في ألبومه القادم ولكن بصوت عمرو".
وأضاف البيان:" وبرغم حزن حسام إلا انه التزم الصمت لأن عمرو دياب بالنسبة له الفنان والصديق المقرب والذي يعود إليه دائماً في النصيحة والمشورة لأنه الصديق المقرب له، ولأنّ حسام حبيب يعتبر الفنان الأقرب لعمرو دياب والذي يأخذ رأيه أيضا في مزيكا ألبوماته وهذا ما جعل عمرو دياب يقدم شكراً خاصاً له في ألبومه الماضي".
ولكن صدمة حسام بحسب البيان " كانت هنا لأنه أخذ الأغنية ولم يستأذن حسام الذي قرر إغلاق هاتفه، وعندما حاولنا الاتصال به لنعرف رأيه، ذكر أحد المقربين منه أن هذه الأغنية قام حسام بأخذ رأي عمرو بها وكان قد وضعها في ألبومه الجديد، وبعد فترة طلب عمرو من حسام الأغنية ليضمها إلى ألبومه لأنه يجهز الألبوم هذه الأيام، ولكن حسام اعتذر لأنها من ضمن ألبومه المقرر طرحه قريباً. واعتقد حسام أن الموضوع انتهي ليفاجىء بأغنيته بصوت صديقه عمرو دياب".
" سيدتي نت" حاولت الاتصال بكل من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب وحسام حبيب إلا أن أي منهما لم يرد على هاتفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى