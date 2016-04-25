اتهام عمرو دياب بسرقة أغنية من حسام حبيب

القاهرة_مروة عبد الفضيل

فوجىء صحافيون مصريون ببيان مجهول المصدر يصلهم عبر بريدهم الإلكتروني، يتّهم الفنان عمرو دياب بخطف أغنية من الفنان حسام حبيب.

وقد جاء في البيان "كعادته الدائمة مع اقتراب ألبوم نجمه المفضل وصديقه عمرو دياب، يجتمع حسام حبيب مع أصدقائه للاستمتاع بالألبوم الجديد ولكن بالأمس كانت الصدمة لحسام وهو يستمع إلي سيمبيل الألبوم، وإذا به يستمع لأغنية خاصة به وهي متواجدة بالفعل في ألبومه القادم ولكن بصوت عمرو".

وأضاف البيان:" وبرغم حزن حسام إلا انه التزم الصمت لأن عمرو دياب بالنسبة له الفنان والصديق المقرب والذي يعود إليه دائماً في النصيحة والمشورة لأنه الصديق المقرب له، ولأنّ حسام حبيب يعتبر الفنان الأقرب لعمرو دياب والذي يأخذ رأيه أيضا في مزيكا ألبوماته وهذا ما جعل عمرو دياب يقدم شكراً خاصاً له في ألبومه الماضي".

ولكن صدمة حسام بحسب البيان " كانت هنا لأنه أخذ الأغنية ولم يستأذن حسام الذي قرر إغلاق هاتفه، وعندما حاولنا الاتصال به لنعرف رأيه، ذكر أحد المقربين منه أن هذه الأغنية قام حسام بأخذ رأي عمرو بها وكان قد وضعها في ألبومه الجديد، وبعد فترة طلب عمرو من حسام الأغنية ليضمها إلى ألبومه لأنه يجهز الألبوم هذه الأيام، ولكن حسام اعتذر لأنها من ضمن ألبومه المقرر طرحه قريباً. واعتقد حسام أن الموضوع انتهي ليفاجىء بأغنيته بصوت صديقه عمرو دياب".

" سيدتي نت" حاولت الاتصال بكل من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب وحسام حبيب إلا أن أي منهما لم يرد على هاتفه.