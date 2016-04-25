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جورج كلوني في أرمينيا لإحياء ذكرى مذبحة الأرمن الشهيرة

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الإثنين 25-04-2016 16:57

تواجد النجم العالمي جورج كلوني George Clooney يوم أمس الأحد في أرمينيا حيث شارك في إحياء ذكرى مذبحة الأرمن الشهيرة، التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص على يد الأتراك.
وشارك في المناسبة الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان، والمغني الفرنسي الشهير شارل أزنفور ذو الأصول الأرمينية.
وتوجه كلوني البالغ من العمر 54 عاماً في المسيرة التي شارك فيها آلاف الأرمن ، إلى قمة التلة التي يرتفع عليها النصب المخلد لضحايا ما يعتبر إبادة في أرمينيا، ووضع باقات الزهور أمام الشعلة التي لا تنطفىء هناك.
وقال كلوني، بصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان، أنه يجب أن لا تنسى الجرائم بالتقادم فإن الجريمة تظل جريمة مهما مر عليها الزمن.
وأقيم بعد مراسم إحياء الذكرى حفل توزيع جوائز "أوروا" التي تمنح تبعاً للتأثير الاستثنائي الذي قام به الأشخاص للحفاظ على حياة الإنسان وتعزيز القضايا الإنسانية، وحضره النجم بصفته عضواً في لجنة التحكيم، وفازت بالجائزة مارغريت بارانتكيتس.
يذكر أن تاريخ مذبحة الأرمن يعود للحرب العالمية الأولى، وفي عام 1915 تحديداً، وبلغ عدد ضحاياها مليوناً ونصف مليون شخص.

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