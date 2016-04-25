بالتفاصيل:هؤلاء النجوم العرب على لائحة غينيس للأرقام القياسية فما هي إنجازاتهم؟

الدخول في موسوعة Guinness World Records "غينيس للأرقام القياسية" أمل يراود الجميع، فهي مخصصة لتسجيل الإنجازات غير المسبوقة، وتبقى طوال التاريخ سجلاً للفخر والخلود، ومؤخراً تم تكريم المطرب تامر حسني لإنجازه " كسفير للدم"، ولكن قائمة النجوم على لائحة غينيس أطول وأغرب بكثير من إنجاز مطرب الشباب.

النسخة الرقمية المحدثة من موسوعة Guinness World Records ، احتفلت بإنجاز مبادرة "نبض الحياة" للتبرع بالدم بعدما حطمت رقم قياسي سابق كان مسجلاً باسم الهند وهو 130 ألف تبرع في الدم بأقل من 8 ساعات، ومن ضمن الداعين للمبادرة المطرب تامر حسني وعميد لاعبي العالم أحمد حسن، والاعلامي عمرو الليثي.

سمية الخشاب تدخل غينيس ب200 قيراط

النسخة نفسها لا تخلو من أرقام سابقة تم تسجيلها للعديد من النجوم العرب، فالفنانة المصرية سمية الخشاب أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستقرام" عبر فيديو، أنها دخلت الموسوعة بعدما ارتدت أغلى فستان زفاف في العالم، من إبداعات مصمم الأزياء العالمي وليد عطا لله ، وأكد أن الفستان مرصع بـ مرصع بـ200 قيراط من الألماس ومطرز باللؤلؤ، وتبلغ قيمته مليونًا ونصف المليون دولار أمريكي.

الموسوعة نفسها سجلت رقما قياسيا لعازف البيانو مجدي الحسيني، حيث حصل على لقب أسرع عازف أورغ وبيانو في العالم، ونوهت وقتها أن الحسيني عزف في فرقة أم كلثوم وهو لم يتجاوز الـ16 من عمره، وعزف أيضاً مع محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، وأسس فرقة "توست شو".

صباح فخري الأسطورة

المطرب العربي السوري صباح فخري، سجل رقماً قياسياً صمد طويلاً داخل موسوعة غينيس، بعدما غنّى لمدة 10 ساعات متواصلة في مدينة كاراكاس الفنزويلية، ليحمل بعدها لقب أكثر مطرب ظل يغني لساعات متواصلة دون استراحة عام 1968.

الشحرورة الفنانة الأكثر إنجازا

عندما توفيت الشحرورة صباح، ترددت شائعات كثيرة عن تسجيلها في موسوعة الأرقام القياسية بعد زيجتها الثامنة، ولكن الحقيقة أنها "قيد التسجيل" وبإنجاز سيكون تاريخياً بالفعل لو تمكنت أسرتها من توثيقه، فهي مرشحة لنيل لقب أكثر فنانة أعطت للفن حول العالم من خلال امتلاكها لأكثر من ـ4000 أغنية و85 فيلما و27 مسرحية وعشرات آلاف المقابلات التلفزيونية والإذاعية، بحسب تصريحات رسمية أدلى بها إلياس الحويك رئيس البلدية التي ولدت ودفنت فيها الفنانة اللبنانية صباح.

مطربة وأقدم برلمانية في العالم

هل موسوعة غينيس تهوى الطرب العربي فقط، غالباً الاجابة نعم فالألقاب أغلبها ذهبت للمطربين، ولكن أغربهم تسجيل الفنانة والمطربة فايدة كامل كأقدم برلمانية في العالم، وأكثر امرأة استطاعت أن تحتفظ بكرسي البرلمان على مدار 34 عاما متواصلة.

الأرقام القياسية للنجوم الموثقة ولا زالت صامدة داخل قاعدة بيانات غينيس ريكورد، كلها لصالح نجوم الفن في العالم الغربي فقط، فمال زال الممثل جيمس هيو كالوم لوري James Hugh Calum Laurie الحاصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية مسجلا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأعتباره الممثل الأكثر مشاهدة على شاشة التلفاز وأحد أعلى الممثلين أجرا في مجال المسلسلات الدرامية، بواقع 409,000 دولار لكل حلقة عن مسلسل House.

كما حقق الممثل الأسمر صامويل جاكسون مفاجأة كبري على حساب زملائه الفنانين أمثال جوني ديب وليوناردو دي كابريو بدخوله موسوعة غينيس ، بعدما حقق ثروة بقيمة 7.4 مليار دولار، متخطيا بذلك مجمل التوقعات حول حجم الثروة التي يمكن جمعها من خلال مهنة التمثيل.

نجم أفلام الحركة جاكي شان يحمل رقما قياسيا هو الآخر كونه الممثل الذي يقدم حركات بهلوانية أكثر بفضل أداءه الجاد والرائع فى الأفلام خلال سيرته، كما منح شهادة أخري لكونه أكثر فنان ظهر اسمه على تيتر فيلم واحد وهو فيلم الأبراج الصينية، حيث إنه قام بالتمثيل والإخراج والتصوير والغناء والتلحين والإنتاج.

الممثل الكوميدي الهندي آجى كومار مسجل بلقب أقصر ممثل في العالم حيث يبلغ طوله 75 سم تقريباً كما حطمت المغنية الشابة مايلي سايرس الرقم القياسي في أكثر مطربة "بوب" بحثا عبر الانترنت، وذلك بعد رقصها في حفل الـ " VMA" وللمطربة اللاتينية شاكيرا مكان هي الأخرى في الموسوعة، وذلك بعد أن أصبحت أكثر شخص حصل على عدد معجبين "like" على الفايسبوك.

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