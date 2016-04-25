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كيف حقق إبن بيلين كاراهان ثروة وهو في عامه الأول؟

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الإثنين 25-04-2016 20:31

نشر الصحفي التركي مصطفى دوغان رقم الأجر الذي تقاضته الممثلة الشابة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم بطلة مسلسل (كفى) الناجح جداً في الرايتنغ عن إعلانها العائلي التلفزيوني الأخير الذي شاركها فيه لأول مرة نجلها الوحيد (علي ديمير) ،وهو أجر بلغ 900 ألف ليرة تركية أي ما يوازي (285) ألف دولار أمريكي،فأعطي لها هي شخصياً أجر 550 ألف ليرة تركية ،وأعطي لنجلها علي ديمير الذي يبلغ عمره (عام و4 شهور) أجر قدره (350) ألف ليرة،أي أنها أخذت (200) ألف ليرة فقط أكثر منه،وحقق بذلك نجلها علي ديمير جونتاي أول ثروة صغيرة له وهو بعد بسن الرضاعة .
وقد سبقتها في ذلك النجمة التركية توبا بويوكستون التي صورت حملة إعلامية لماركة حفاضات أطفال مع إحدى ابنتيها التوأم،ولم يكشف الأجر الذي تقاضته ابنتها.

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