قصة حب الملكة اليزابيث بـ 20 الف دولار امريكي

عرضت رسالة نادرة كتبتها الملكة إليزابيث Elizabeth تروي فيها قصة وقوعها في حب الأمير فيليب Philip قبل زواجهما، بمزاد علني أقيم في قاعات شيبنام جنوب غرب انجلترا، حيث اشتراها مقتنٍ بريطاني بحوالي 20 ألف دولار أمريكي.

واستخدمت الملكة في الرسالة التي كتبتها وهي في عمر الـ21 ورقة مزينة بالشارة الملكية، وتحدثت فيها عن المراحل الأولى من علاقتها بالأمير واللقاءات النادرة التي جمعتهما خلال الحرب، ومنها حفل راقص جمعهما معاً في لندن.

وتتألف الرسالة من صفحتين، كانت الملكة أرسلتهما إلى الكاتبة بيتي شو Betty Shew عام 1947 التي كانت تؤلف كتاباً بعنوان "الزفاف الملكي" بعد أن وافقت حينها على مشاركة تفاصيل علاقتها مع خطيبها الذي كان أميراً عن اليونان والدانمارك معها.

وكشفت الملكة في رسالتها أن أول لقاء مع فيليب كان في الكلية البحرية الملكية في دارتموث في شهر يوليو/تموز في عام 1939 أي قبل الحرب، وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون قد التقت به من قبل في حفل التتويج أو خلال زفاف دوقة كنت لكنها لا تتذكر.

وكتبت " كنت أنا في الثالثة عشر من عمري بينما كان فيليب في الثامنة عشر، وقد انضم إلى البحرية عند اندلاع الحرب، ولم أره إلا في المناسبات عندما كان في إجازة، أي مرتين خلال 3 أعوام".



وأوضحت الملكة في رسالتها أن خاتم زواجها صممه الأمير فيليب، مشيرة إلى أنها لا تعرف تاريخ الحجارة الكريمة فيه.

وذكرت الملكة، التي بلغت عامها الـ90 منذ أيام، في الرسالة كيف رقصت مع الأمير فيليب في ناديين ليليين في العاصمة البريطانية وأنهما أمضيا 6 أسابيع في بالمورال في اسكتلندا.

