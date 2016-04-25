الصليب الأحمر ينقل مساعدات إنسانية إلى مدينة الرستن السورية

>أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن نقل ثانى قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة، وقيد الحصار وسط سوريا فى غضون أسابيع.

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر بول كرزيسياك إن قافلة المساعدات التى تبدأ فى التوجه إلى مدينة الرستن بوسط محافظة حمص السورية اليوم الاثنين، تشمل خمس وثلاثين شاحنة تحمل مساعدات ومستلزمات ولادة للنساء الحوامل وشامبو مضاد للقمل، نظمت قافلة المساعدات بالشراكة مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السورى .

تخضع الرستن للحصار منذ يناير الماضى، وتلقت المدينة أول دفعة من المساعدات الإنسانية فى أكثر من عام يوم الخميس الماضى، تضاعف عدد سكان الرستن إلى 120 ألف نسمة بسبب تدفق الفارين من القتال بالجوار إليها.

وكان الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار، والذى دخل حيز النفاذ فى أواخر فبراير ولو جزئيا، تحسين الوصول إلى المناطق المحاصر فى سوريا.