مباشر الدوري الإيطالي – روما (0) نابولي (0).. سيطرة لرفاق إيجوايين

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي والتي تشهد دربي الشمس بين روما ونابولي.

وسيبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيا في المباراة التي يسعى فيها روما لتأكيد المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا في ظل مطاردة إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.

أما نابولي، فأي نتيجة غير الفوز ستعني انطلاق الأفراح في تورينو لتتويج يوفنتوس باللقب للموسم الخامس على التوالي.

طالع ترتيب الدوري الإيطالي من هنا.

- نابولي يسيطر على الكرة وتراجع للاعبي روما.

- الشوط الثاني يبدأ مع دخول مايكون بدلا من فلورينزي قائد روما المصاب.

- دخول زوكانوفيتش بدلا من مانولاس في دفاع روما في الدقيقة 21.

- صلاح يسدد على الطائر فتمر الكرة فوق المرمى في فرصة أولى لروما قبل انقضاء الدقيقة الأولى.

- انطلاق المباراة.