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فولفسبورج يفسخ عقد بندنر قبل 14 شهرا من نهايته

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فولفسبورج يفسخ عقد بندنر قبل 14 شهرا من نهايته فولفسبورج يفسخ عقد بندنر قبل 14 شهرا من نهايته

الكل يتحدث عن عروض احتراف كبيرة لرمضان صبحي في أوروبا، لكن ما موقف مارتن يول المدير الفني الهولندي للأهلي؟ FilGoal.com يجيب.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير فإن ميلان وبعض الأندية الأوروبية الأخرى يراقبون صبحي صاحب الـ 18 عاما وصاحب القامة الكبيرة "كيفما وصفته الصحيفة". ( اقرأ التفاصيل )

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ولما لا؟ ورمضان يقدم مستوى مميزا مع الأهلي حاليا، مساهما في 12 هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة في 25 مباراة طوال الموسم.

لكن يول ليس منبهرا حتى الآن بكل ما تكتبه الصحف الأوروبية عن عروض للاعبه.

وعلم FilGoal.com أن يول يرفض رحيل رمضان في الصيف المقبل، حتى لو تلقى عرض احتراف أوروبي.

المدرب الهولندي المخضرم يرى أن استمرار رمضان مع الأهلي حتى يناير المقبل، سيعود بالنفع على النادي الأحمر واللاعب في نفس الوقت.

ويرى يول أن الأهلي لا يمكن أن يترك رمضان يرحل في الوقت الحالي، وهو من أهم لاعبيه في قائمة دوري أبطال إفريقيا.

ووجهة نظر يول أيضا أن استمرار رمضان مع الفريق الأحمر حتى نهاية دوري الأبطال وربما المشاركة في كأس العالم للأندية، سيزيد من خبراته ويفتح له فرصا للاحتراف في فرق أكبر.

هذا أيضا سيرفع من قيمة رمضان المادية في حال مساهمته في التتويج بدوري الأبطال، والظهور بشكل جيد في مونديال الأندية.

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