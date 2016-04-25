القوات اليمنية تسيطر على ميناء الريان وقيادة المنطقة العسكرية الثانية

>تمكنت القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية من أبناء محافظة حضرموت من تحرير معسكر (الأدواس) وميناء (الضبة) ومطار (الريان) وقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وصرح قائد عملية تحرير المكلا العميد فرج سالمين بأن القوات المسلحة تحركت فى اتجاهين الأول لتحرير مطار الريان وتمت السيطرة عليه ودحر قوى الإرهاب والثانى لتحرير ميناء الضبة النفطى شرق مدينة الشحر بأقل الخسائر.

وأضاف سالمين - فى تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن قوة عسكرية تحركت اليوم نحو مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وتمكنت من السيطرة على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد معارك مع الإرهابيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه (فوه)، مشيرا إلى أن العملية العسكرية أسفرت عن مصرع العشرات من العناصر الإرهابية.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تقوم - حاليا - بتمشيط مدينة المكلا والأحياء السكنية المجاورة لها، داعيا المواطنين إلى مساعدة القوات المسلحة والمقاومة فى تثبيت الأمن والاستقرار والكشف عن العناصر المخفية للإرهابيين.

وشدد على أن القوات المسلحة ستمضى فى تحرير وتصفية المكلا وساحل حضرموت والموانىء من هذه الشرذمة الإرهابية، بحسب الخطة المرسومة.

وأشاد بدعم وإسناد قوات التحالف العربى والمواطنين والمقاومة الشعبية لهذه العمليات، كما أشاد بدور القوات المسلحة والمواطنين الذين أسهموا فى عملية تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت من العناصر الإرهابية.

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