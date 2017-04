أفضل المنتجات لنوم الأطفال

لا تستغربي أنه يمكنك الاستعانة بمنتجات خاصة لينام طفلك بهدوء، فكل ما هو يساعدك بشكل صحي تعرضه لك "سيدتي وطفلك"

Twilight Turtle، هي أفضل صديق جديد لوقت النوم، إذ تعكس هذه السلحفاة نجوماً وقمراً على سقف الغرفة؛ لتهدئ طفلك لينام، وعليك تنظيفها بعد 45 دقيقة.

رذاذ النوم للأطفال Baby sleep spray.

يساعد الأطفال كثيري الحركة على الهدوء والاسترخاء، مع هذا الرذاذ الخالي من البارابين، برائحة اللافندر للوسادة.

ملاقط للبياضات duvet clips

إن كان طفلك كثير الحركة أثناء نومه؛ فهذه الملاقط ستبقي الشراشف والبياضات في مكانها، وهي سر لا تعرفه الكثيرات.

كتاب The Owl who was afraid of the dark من تأليف: جيل توملينسون، يجيب عن تساؤلاتك، هل إطفاء النور يخيف طفلك؟ واعلمي أن هذا الكتاب سلاحك الجديد.

حاجز Hauck Trigger Lock Gate

تخلصي من الأرق بسبب خوفك على طفلك عبر الحاجز، الذي يوضع على باب غرفته ويبقيه بأمن داخلها، ويذكره أن عليه أن يكون في فراشه.