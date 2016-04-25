أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أفضل المنتجات لنوم الأطفال

Google+ Print

الأحد 24-04-2016 16:52

لا تستغربي أنه يمكنك الاستعانة بمنتجات خاصة لينام طفلك بهدوء، فكل ما هو يساعدك بشكل صحي تعرضه لك "سيدتي وطفلك"

Twilight Turtle، هي أفضل صديق جديد لوقت النوم، إذ تعكس هذه السلحفاة نجوماً وقمراً على سقف الغرفة؛ لتهدئ طفلك لينام، وعليك تنظيفها بعد 45 دقيقة.

رذاذ النوم للأطفال Baby sleep spray.
يساعد الأطفال كثيري الحركة على الهدوء والاسترخاء، مع هذا الرذاذ الخالي من البارابين، برائحة اللافندر للوسادة.

ملاقط للبياضات duvet clips
إن كان طفلك كثير الحركة أثناء نومه؛ فهذه الملاقط ستبقي الشراشف والبياضات في مكانها، وهي سر لا تعرفه الكثيرات.

كتاب The Owl who was afraid of the dark من تأليف: جيل توملينسون، يجيب عن تساؤلاتك، هل إطفاء النور يخيف طفلك؟ واعلمي أن هذا الكتاب سلاحك الجديد.

حاجز Hauck Trigger Lock Gate
تخلصي من الأرق بسبب خوفك على طفلك عبر الحاجز، الذي يوضع على باب غرفته ويبقيه بأمن داخلها، ويذكره أن عليه أن يكون في فراشه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي