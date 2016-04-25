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الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الإصابات بزيكا بشكل كبير الأشهر المقبلة

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الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الإصابات بزيكا بشكل كبير الأشهر المقبلة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع عدد الإصابات بزيكا بشكل كبير الأشهر المقبلة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس (زيكا) قد يرتفع بشكل كبير فى الأشهر المقبلة فى مناطق لم يطلها الوباء من قبل، خصوصاً أوروبا.

وقالت مساعدة مدير عام المنظمة، مارى بول كينى فى مؤتمر علمى عقدته اليوم الاثنين فى باريس – إنه مع بدء موسم البعوض فى أوروبا "قد ينعكس احتمال انتقال العدوى محلياً مع إمكانات انتقاله جنسياً، ارتفاعاً كبيراً لعدد المصابين بفيروس زيكا والمضاعفات" الطبية الناجمة عنه.

وذكرت كينى أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا (مع اقتراب الصيف) يتوقع رصد نوعين من البعوض المعروف بنقل هذا الفيروس"، لافتة إلى أن "البعوض لا يقف على الحدود".

يشار إلى أن أكثر من 600 خبير وباحث، سيجتمعون يومى الاثنين والثلاثاء، فى معهد باستور فى باريس، فى إطار مؤتمر علمى دولى حول فيروس زيكا الذى اتضح أنه أكثر خطورة من المتوقع.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن هذا الوباء يمثل "حالة طارئة على مستوى الصحة العامة ذات أبعاد دولية"، فيما ما زال العلماء يسعون إلى معرفة الفترة الزمنية التى يمكن أن يمضيها داخل الجسم البشرى ومدى احتمالات انتقاله جنسياً.

جدير بالذكر أن فيروس زيكا يتفشى منذ أشهر عدة فى أمريكا اللاتينية عموماً، وفى البرازيل وكولومبيا خصوصاً. وتؤدى فى بعض الأحيان أعراض هذا الفيروس الذى ينقله البعوض إلى مضاعفات خطرة، مثل تشوه خلقى عند الجنين الذى يولد بجمجمة أصغر من العادة فى حال أصاب الفيروس المرأة خلال حملها، فضلاً عن متلازمة جيلان-باريه العصبية التى قد تتسبب بشلل عند البالغين.

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