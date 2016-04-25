بدرية طلبة: أنا أم صعيدية.. ومريم حسن: أجمل حاجة في الراجل طفولته

استضافت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، الفنانة مريم حسن، والفنانة بدرية طلبة، وابنتها، أمس الأحد، في حلقة بعنوان “كيف تصطادين عريسًا”، ببرنامج “بيت العائلة”، المذاع على شاشة “النهار”.

> وأكدت الفنانة بدرية طلبة، أنها أم صعيدية، وحازمة جدًا في المنزل، على عكس شخصيتها على الشاشة.

كما أكدت “طلبة”، أنها بالرغم من ذلك لم تضرب بناتها على وجوههم طوال حياتها، حتى لا تغضب “الله” عز وجل.

وأوضحت أن تربية الأولاد أصعب من تربية البنات.

كما أوضحت أن سبب شهرتها كان دورها في مسرحية “دو ري مي فاصوليا”، عندما قامت بدور راقصة لكنها لا ترقص، وكذلك شخصية “مديحة حاتم” التي قدمتها في برامج حسين الإمام.

> وحلت الفنانة اللبنانة مريم حسن، بطلة مسلسل “أريد رجلًا”، ضيفة على البرنامج في الفقرة الثانية من الحلقة، حيث وجهت نصائحها للبنات حتى يحتفظن برشاقتهن، موضحةً أن “البنت المليانة” كانت موضة في الأزمنة السابقة.

وقالت مريم، إن اللهجة المصرية لهجة “متدلعة” في طريقة الكلام، ووصفتها بأنها لهجة “حلوة” وفيها كل المصطلحات، ومليئة بالمفردات.

> وأضافت أنها لا تحب ثلاث صفات في الرجل، وهي أن يكون “أناني، كداب، بخيل”، مؤكدةً أن كل بنت تريد رجل يكون بمثابة أب وأخ وابن وزوج، وأن كل تلك الصفات لو موجودة في شخص ستجعل المرأة سعيدة حتى لو نسبة الحب بينهما قليلة.

وأكدت أن أجمل شئ في الراجل طفولته، موضحةً أن المرأة لها دور كبير في أن تخرج كل شئ حلو من داخل الرجل.

وأضافت أنها تتمنى أن تعود قصص الحب إلى زمن الوردة والجوابات، مؤكدةً أن أغلب المشاكل بين المحبين حاليًا بسبب الـ”سوشال ميديا”، والتي قتلت الكثير من المشاعر مثل أن الكلام في التليفون بين أي شخصين بينهما قصة حب قد قل، وحتى المشاكل أصبح يتم حلها من خلال الكلام عبر تطبيق “الواتس آب”.