بوتين: المصريون سعداء دائمًا لرؤيتنا فى بلادهم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات المصرية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان الأمن فى المطارات، مشيرًا إلى أنهم سعداء دائمًا لرؤيتنا فى بلادهم.

وأوضح بوتين خلال اجتماع منتدى الجبهة الشعبية لعموم روسيا: "إننا نملك برنامجًا فيدراليا لدعم السياحة الداخلية، ولقد نفدت الأموال هناك، إلا أن ذلك لا يعنى انتهاء الفعاليات المخطط لها. بل سنواصل العمل وفقها، خاصة فى ظل صعوبة زيارة الأماكن التى اعتاد عليها شعبنا، وأقصد هنا مصر، حيث اعتقد أنهم سعداء دائمًا لرؤيتنا، لكنى أظن أن السلطات المصرية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمان".

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