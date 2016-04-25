أخبار فلسطين اليوم.. والدة أصغر أسيرة تتهم "الشاباك" بتعذيب ابنتها

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، قالت أم رشيد الواوى والدة الطفلة الفلسطينية ديما الواوى أصغر أسيرة فلسطينية فى العالم، والتى تم الإفراج عنها أمس الأحد، أن ابنتها تعرضت لأبشع أنواع التعذيب عقب إلقاء القبض عليها فى شهر فبراير الماضى، على يد عناصر جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك".

وأضافت "أم رشيد" لـ"اليوم السابع" فى أول تصريحات لصحيفة مصرية عقب الإفراج عن ابنتها، أنه عقب إلقاء القبض عليها تم ضربها ووضعت فى مركز للشرطة الإسرائيلية، وبدأ التحقيق معها بعنف شديد لا تطيقه فتاة فى عمر 12 عاما، ثم أخذوا يعذبونها من خلال سبها والاستهزاء بها وإسقاطها على الأرض وضربها على ظهرها دون أى رحمة.

وأوضحت أنه من أساليب التعذيب التى استخدموها ضدها هو تصويرها بطرق غير لائقة تماماً وتكبيل يدها ورجلها، ثم بعد ذلك تم الحكم عليها بمدة 4 أشهر.

وذكرت الأم أنه عقب الحكم تم التواصل مع الجهات المختصة كونها طفلة صغيرة لم ترتكب شيئاً، موضحة أن القانون الإسرائيلى ليس فيه بند يتم فيه الحكم على طفلة بهذا العمر الصغير، مضيفة أنه تم التواصل مع مؤسسة مانديلا.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، غادرت مطار القاهرة الدولى 3 رحلات تابعة لشركة طيران "إير سيناء" متوجهة إلى تل أبيب، وعلى متنها 500 قبطى مصرى لحضور أسبوع الآلام وعيد القيامة بالقدس الشريف.

وقالت مصادر أمنية بالمطار اليوم الاثنين، إن 500 قبطى غادروا على متن 3 طائرات تابعة لشركة "إير سيناء" متوجهين إلى تل أبيب، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفرهم دون أى مشاكل.

يذكر أن شركة "إير سيناء" تنظم جسرا جويا يضم 9 رحلات أساسية و21 رحلة إضافية، تنقل 5687 راكبا قبطيا مصريا خلال الأعياد، وذلك فى الفترة من 21 إلى 28 أبريل الجارى.

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