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«الكرملين»: تواجد القوات الروسية في سوريا «شرعي»

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«الكرملين»: تواجد القوات الروسية في سوريا «شرعي» «الكرملين»: تواجد القوات الروسية في سوريا «شرعي»

دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي – أرشيفية

 

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن  القوات الروسية تتواجد على أراضي سوريا بصورة “شرعية” لأن قدومها، الخريف الماضي، تم بناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد.

جاء ذلك ردًا على قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال 250 عسكريًا إضافيًا إلى سوريا لمحاربة تنظيم “داعش”، حسبما أفادت سبوتنيك.

وقد قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الإثنين، إرسال ما يصل إلى 250 جنديًا إضافيًا من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا للمشاركة في محاربة تنظيم “داعش”، يرتفع بذلك عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى 300 فرد.

ومن جانبه أوضح بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي، أن القوات الأمريكية لن تخوض القتال بشكل مباشر لكنها ستقدم الدعم والمشورة لقوى سورية على الأرض.

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