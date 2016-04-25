حبس 7 شباب بتهمة التحريض على التظاهر ومهاجمة أقسام الشرطة 4 أيام

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، اليوم الاثنين، بحبس 7 شباب ألقى القبض عليهم بتهمة التحريض على التظاهر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم "س.إ.ن"، "م. س.إ"، "م.م.س"، "ع.ح. م"، "م.ال.م"، "إ.ت.إ"، "ع.م.أ.خ".

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، هى: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة فى ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامى وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابى، والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذى من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير فى السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابى، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير فى سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.

كانت قوات الأمن قبضت على المتهمين بناءَ على قرار صادر مساء أول أمس السبت، من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف يوم 25 إبريل، فى مناطق المرج والتجمع الخامس والنزهة وروض الفرج والزيتون.

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