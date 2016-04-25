انفجار أسطوانة أكسجين داخل مستشفى دار إسماعيل بالإسكندرية بدون إصابات

انفجرت أسطوانة أكسجين داخل مستشفى دار إسماعيل للولادة، غرب الإسكندرية، بدون حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم وائل الحيوى، رئيس مباحث قسم مينا البصل يفيد بوقوع انفجار، داخل غرفة تستخدم لتخزين أسطوانات وتنكات الأكسيجن الخاصة بحضانات المستشفى.

انتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وتم السيطرة على الحريق دون امتداده لباقى الأسطوانات.

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