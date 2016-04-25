السيسى مهنئا الشعب بتحرير سيناء: ذكرى تؤكد عراقة الدولة المصرية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الشعب المصرى، بذكرى تحرير سيناء.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ذكرى تحرير سيناء الغالية..أتقدم للشعب المصرى العظيم بالتهنئة على تلك الذكرى الخالدة التى أكدت على عظمة و عراقة الدولة المصرية#عيد_تحرير_سيناء".

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