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السيسى مهنئا الشعب بتحرير سيناء: ذكرى تؤكد عراقة الدولة المصرية

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السيسى مهنئا الشعب بتحرير سيناء: ذكرى تؤكد عراقة الدولة المصرية السيسى مهنئا الشعب بتحرير سيناء: ذكرى تؤكد عراقة الدولة المصرية
هنأ الرئيس عبد الفتاح ، الشعب المصرى، بذكرى تحرير سيناء.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ذكرى تحرير سيناء الغالية..أتقدم للشعب المصرى العظيم بالتهنئة على تلك الذكرى الخالدة التى أكدت على عظمة و عراقة الدولة المصرية#عيد_تحرير_سيناء".


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