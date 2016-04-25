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المرصد السورى: مقتل 131 شخصا فى شتى أنحاء سوريا

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المرصد السورى: مقتل 131 شخصا فى شتى أنحاء سوريا المرصد السورى: مقتل 131 شخصا فى شتى أنحاء سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان الاثنين، أن 131 شخصا قتلوا أمس، بينهم 39 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فى شتى أنحاء سوريا.

وأوضح المرصد (مقره لندن) أن ما لا يقل عن 20 عنصرا من تنظيم داعش الارهابى والفصائل المتشددة من جنسيات غير سورية قتلوا فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

كما قتل ما لا يقل عن 19 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة. وأشار المرصد إلى مقتل 62 مدنيا أمس.
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